بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مع مستشاره الخاص د. عبدالله المعتوق عددًا من القضايا الإنسانية خلال الزيارة الدورية للأخير إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة د.عبدالله المعتوق في تصريح صحافي إنه ناقش الأسبوع الماضي مع الأمين العام للأمم المتحدة قضايا اللاجئين والنازحين بالمنطقة العربية، وسبل تعبئة الموارد من أجل تخفيف معاناتهم الإنسانية.

وأضاف د. المعتوق: كما تطرق النقاش إلى ضرورة تعزيز جهود الشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة في ظل ما يموج به العالم من أزمات وكوارث إنسانية خطيرة، والجهود التي تضطلع بها المنظمات الإنسانية من أجل دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030م، وتلبية احتياجات المجتمعات الفقيرة والمنكوبة.

ويشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة جدد الثقة في د.المعتوق مستشارًا خاصًا له للعام الخامس على التوالي، وفق الشروط والأحكام واللوائح والقوانين الإدارية المعمول بها في الأمم المتحدة.

الجدير بالذكر أن د. المعتوق يتقلّد منصب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة منذ مارس 2017م، كما شغل منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لأربعة أعوام متتالية (2012م - 2016م) في عهد الأمين العام السابق بان كي مون.