وجه النائب فايز الجمهور سؤالاً إلى وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، قال في مقدمته: تُعد منطقة غرب عبد الله المبارك ذات أهمية كبرى للمواطنين ممن خصص لهم قسائم سكنية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنطقة غرب عبد الله المبارك، ونظراً للشكاوي العديدة من المواطنين والتأخير الملحوظ في توصيل الخدمات المتمثلة في المياه وأعمدة الإنارة لمنطقة غرب عبد الله المبارك ، لذا يرجى أفادتنا بالتالي :

1- ما هي الأسباب التي أدت لعدم وجود الخدمات ومن ضمنها توصيل المياه للمنازل وأعمدة الإنارة؟

2- هل قامت وزارة الإسكان بتسليم مخازن المياه لمنطقة غرب عبد الله المبارك لوزارة الكهرباء والماء ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجي تزويدي بما يفيد ذلك .

3- هل قُدمت لوزارة الإسكان شكاوى من المواطنين المخصص لهم قسائم سكنية بمنطقة غرب عبد الله المبارك لعدم توصيل المياه وأعمدة الإنارة ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجي تزويدي بجميع الشكاوى والردود عليها؟



4- هل سَلمت وزارة الإسكان كافة الخدمات المناطة بها فى منطقة غرب عبد الله المبارك إلى وزارة الكهرباء والماء بما تختص به؟ أم ما زالت منطقة غرب عبد الله المبارك تحت تصرف وزارة الإسكان ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجي تزويدي بما يفيد ذلك .