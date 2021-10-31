وجه النائب فارس العتيبي سؤالاً إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، طالب فيه تزويده وإفادته عن الآتي:

١- ماهي اجراءات الأمن والسلامة في جميع المباني التابعة لوزارة الاعلام، هل يوجد سجل للزائرين؟ وما هي اسباب عدم وجود كاميرات مراقبة تغطي المداخل والمخارج اذا لم يكن يوجد؟ وما مدى مطابقتها لقرارات وزارة الداخلية في شأن كاميرات المراقبة؟ واسباب عدم مطابقتها اذا لم تكن مطابقة.

٢- ماهي اجراءات الوزارة في تداول وحفظ العهد الخاصة بالمطبوعات والسجلات وكذلك بالأحراز التي تم ضبطها؟ وما هي حالة المخازن المودوع بها الأحراز والمطبوعات من حيث التأمين والأمن والسلامة، ومدى مطابقتها لملاحظات الدفاع المدني والهيئة العامة للإطفاء وغيرها من الجهات المختصة, يرجى تزويدي بملاحظات الجهات المختصة إن وجدت.

٣- يرجى تزويدنا بسجل يوضح ماهية الاحراز الموجودة واعدادها وبيان طريقة ضبطها والموظف المسؤول عن عهدتها، والمخزن المودوعة به مع تقييم حالته، وعدد عمليات الجرد التي تمت عليها، وقرار تشكيل لجنة الجرد المسؤولة، وذلك خلال اخر ٥ سنوات سابقة.

٤- هل سبق وتم فقد او اتلاف او ضياع اي من المطبوعات الرسمية او الأحراز خلال اخر ٥ سنوات وماهي اجراءات الوزارة التي اتخذت بهذا الشأن .