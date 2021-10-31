وجه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمنح الإقامة الذهبية إلى المتميزين من الكوادر العاملة في «خط الدفاع الأول» وأسرهم وذلك تقديراً لجهودهم الاستثنائية في حماية مجتمع دولة الإمارات خلال جائحة كورونا.

وتأتي مبادرة سموه الإنسانية بمنح أسر أبطال الإنسانية والمتميزين من «خط الدفاع الأول» المؤهلين للحصول على الإقامة الذهبية لتوفير مزيد من الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة إلى خط الدفاع الأول الذين أسهموا بإخلاص وعمل دؤوب في تعزيز الصحة العامة في الدولة.