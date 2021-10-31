تشكيل اللجنة المشتركة العليا لتنظيم العمل الخيري سيحصن ويعزز توظيف الرؤى والأفكار المشتركة

المشاركون في الفعاليات والأنشطة والفائزون بمسابقات الجائزة ترجموا مشاعر الحب والبر للوالدين وكبار السن

تكريم الجائزة وضعنا أمام تحد كبير ومسؤولية كبرى لمواصلة وتعزيز العمل الإنساني والتطوعي والخيري



أعلنت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن قفل باب المشاركة في مسابقات النسخة الخامسة عشرة لجائزة البغلي للابن البار للعام 2021م، والتي يتم تنظيمها برعاية وزير الشؤون د.مشعان العتيبي.



وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة المبرة إبراهيم البغلي تشرفه برعاية جائزة البغلي للابن البار أحد مشاريع مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار وذلك منذ انطلاقتها الأولى في عام 2007م وحتى النسخة الخامسة عشرة منها في عام 2021م، الأمر الذي يسعده وهو يساهم ويدعم عمل زملائه وأبنائه، ويساعدهم في تعزيز القيم وترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي والخيري في الكويت الحبيبة.



وبين البغلي أن مبرة إبراهيم البغلي للابن البار كإحدى المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر وطنه ومجتمعه، أو يقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبار السن، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة، من خلال تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع كافة أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على كل شرائح وأطياف المجتمع الكويتي، مؤكدا على توجه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون د.مشعان العتيبي في تشكيل اللجنة المشتركة العليا لتنظيم العمل الخيري وتطويره، والتي ستعمل على تطويره وتحصين وتعزيز فاعليته، عبر توظيف الرؤى والأفكار المشتركة من قبل جهات الاختصاص، لتعزيز ما يقومون بها من أعمال خيرية يفتخر بها العمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها، حيث إن تشكيل اللجنة يأتي تأكيدا على التعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون والجمعيات الخيرية، وتأصيلا للعمل الخيري المتجذر والمشرف في الكويت، وسعيا لتقليل الدورة المستندية بما لا يخل بالدور الرقابي على الجمعيات الخيرية، تعزيزا لريادة الكويت وبما ينسجم ومكانتها كمركز إنساني عالمي.



وتقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير لوزير الشؤون د.مشعان العتيبي لرعايته لكافة فعاليات وبرامج وأنشطة ومسابقات جائزة البغلي للابن البار للعام 2021.معلنا عن قفل باب المشاركة في كل مسابقات الجائزة اعتبارا من 31/10/2021م وفقا لشروط كل مسابقة، حيث تم تنفيذ عدة فعاليات وأنشطة وبرامج من خلال تنظيم مسابقة جائزة البغلي للابن البار في عام 2021م تمثلت في الآتي:



مسابقة البغلي للابن البار بالنسيق مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.



مسابقة البغلي للابن البار للعمل التطوعي بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية.



مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للتصوير الفوتوغرافي.



مسابقة القصة القصيرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



مسابقة الفنون التشكيلية بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.



مسابقة الشعر الفصيح والشعر الشعبي بالتنسيق مع رابطة الأدباء الكويتيين.



تنظيم احتفال لتكريم والدي الأبناء الفائزين بجائزة البغلي للابن البار في القصة القصيرة لطلبة وزارة التربية بمناسبة اليوم العالمي للوالدين.



تكريم الفائزين بالجائزة القائمين برعاية أمهاتهم الأرامل في اليوم العالمي للأرامل.



تكريم عدد من أبناء الكويت البررة من الذين عملوا وتميزوا في أداء مهام أعمالهم وخدموا الكويت في مختلف المجالات.



تنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية لتوعية أفراد المجتمع وتعزيز فضيلة بر الوالدين في المجتمع الطلابي بالتنسيق مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية.



تنظيم مسابقة جائزة وسام الابن البار للكشافة بالتنسيق مع جمعية الكشافة الكويتية.



تنظيم مسابقة جائزة وسام الابن البار للمرشدات بالتنسيق مع جمعية المرشدات الكويتية.



وتقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير والثناء لجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، وشكر جميع الجمعيات والمبرات الخيرية، والمؤسسات الحكومية والأهلية وكل الفرق التطوعية التي شاركت في الجائزة، والشكر موصول لجميع أجهزة ووسائل ورجال الإعلام الذين شاركوا في تنفيذ ومتابعة وتغطية برامج وفعاليات الجائزة. كما شكر رئيس وأعضاء اللجنة العليا للجائزة وكل رؤساء وأعضاء فرق العمل المنبثقة عن اللجنة لدعمهم لعمل وفعاليات الجائزة.



هذا وتقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير والتهاني لكل أبنائنا وإخواننا الفائزين والمكرمين، والشكر موصول لكافة أفراد المجتمع لمشاركتهم في جميع المسابقات والفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها في الأعوام السابقة والعام الحالي، مباركا للفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2021م، والذين سيتم الإعلان عن أسمائهم بعد انتهاء فرق التقييم والتحكيم من مراجعة كل الأعمال المشاركة في كل المسابقات، لاعتمادها من قبل اللجنة العليا للجائزة ومجلس إدارة المبرة تمهيدا لتكريمهم في الحفل الذي سيقام برعاية وزير الشؤون في تمام الساعة (8:00) مساء يوم الثلاثاء الموافق 21/ 12/2021م في قاعة البركة في فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية.



ختاما تقدم البغلي بتحية إعزاز وإكبار إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، على ما يولونه من رعاية متميزة للقضايا الشبابية وتلك المتعلقة برعاية وتأهيل وخدمة كبار السن في هذا العهد الزاهر الذي احتلت فيه الكويت الحبيبة المكانة المرموقة والمتميزة في مجالات العمل الإنساني المختلفة نظير دعمها للعديد من دول العالم على المستوى المحلي والإقليمي والقاري والدولي والتي نالت الاستحسان والإشادة من كافة دول العالم وتوجت هذه المكانة هيئة الأمم المتحدة بتسمية المغفور له بإذن الله، سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه بلقب القائد الإنساني، وجعلت من الكويت مركزا دوليا للعمل الإنساني.