تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، اتصالا هاتفيا ظهر اليوم، من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية جرى خلاله تبادل الأحاديث الودية في ظل ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة ووطيدة متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية.

وقد أعرب صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه عن خالص تقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذا التواصل الأخوي راجيا له موفور الصحة ودوام العافية.

ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعرب خلال الاتصال عن تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني، وبما يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي.

بدوره، عد صاحب السمو، ما اتخذته البلاد من إجراءات تؤكد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.





