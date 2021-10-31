ألاء خليفه

أوضح د.بدر الخضري أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أن الرابطة ستعقد جمعيتها العمومية العادية يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر في تمام الساعة 6:30 مساء بمقر الرابطة بالعديلية، على أن تجرى الانتخابات للدورة النقابية 2021-2023 يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر في الكليات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

وأضاف د.الخضري أن فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة الادارية سيكون في الفترة من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر حتى يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر بالحضور شخصيا لمقر الرابطة بالعديلية من الساعة 5:30 مساء حتى الساعة 8:30 مساء.

وأضاف د.الخضري أن على من يرغب بالاشتراك للعضوية عليه مراجعة مقر الرابطة شخصيا لتعبئة نموذج العضوية ودفع الرسوم المقررة لدى المدير التنفيذي بالرابطة علما بأن آخر موعد للانسحاب ولتسديد اشتراكات العضوية سيكون يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر الساعة 8 مساء.

وتمنى د.الخضري التوفيق لكافة المرشحين في الانتخابات مؤكدا على ضرورة تواجد جميع الزملاء والزميلات للتصويت واحضار الهوية الشخصية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.