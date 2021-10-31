قالت وزارة التجارة والصناعة إنه لا يسمح بتصدير أي مادة مدعومة من الكويت الى الخارج إلا بعد استرجاع قيمة الدعم من الجهة المصدرة.

وذكرت «التجارة» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» انه فيما يخص الڤيديو المتداول بشأن دخول منتجات الى أسواق خليجية، قالت انه حسب قرارات مجلس الوزراء فإنه لا يسمح بتصدير أي مادة مدعومة إلا بعد استرجاع قيمة الدعم من الجهة المصدرة.

وتابعت: «المنتجات الغذائية لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويت الظاهرة في الڤيديو تم استرجاع قيمة الدعم منها وتعرض بالسعر العالمي ما لم تكن هناك عروض خاصة بها».