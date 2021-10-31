توصل الباحثون في الجامعة الوطنية لعلم الاجتماع في سنغافورة إلى أن تناول الشاي بصورة منتظمة يعانون من أعراض أقل من الاكتئاب، خاصةً في حال كانوا من كبار السن، ويعد الاكتئاب أحد أكثر الاضطرابات العقلية شيوعًا بين المسنين.

وكشفت "هيئة الأبحاث المتنامية" في سنغافورة عوامل الخطر لاكتئاب المسنين، بما في ذلك علم الأحياء الحيوي، والخصائص السلوكية، والحالة الاجتماعية والاقتصادية وهيكل الأسرة، وترتيب المعيشة، وبيئة المجتمع، ومن بين هذه العوامل، شرب الشاي، أحد أكثر المشروبات غير الكحولية الأكثر شعبية في العالم.

وسعت الدراسة الحالية إلى مناقشة تأثير دور الشاي على الصحة العقلية وما إذا كان التأثير المحتمل يأتي من المكونات الكيميائية الحيوية له أو السياق الاجتماعي لشرب الشاي.

وفي الدراسة الحالية، قام الفريق بتحليل البيانات من أكثر من 13000 من المشاركين المسنين، وجدوا أن شرب الشاي اليومي ثابت ظل عاملًا وقائيًا قويًا ضد الأعراض الاكتئابية.

كما أكد الباحثون على التأثيرات المختلفة لعدد من العوامل، في مقدمتها، المعيشة الحضرية، ومستوى التعليم، والحالة الزوجية، والكفاية الاقتصادية، وصحة أفضل، ومشاركة في الأنشطة الاجتماعية ترتبط أيضًا بأعراض اكتئاب أقل.

وعند تقسيم المجموعات بحسب عامل العمر والجنس، وجد الباحثون أن الارتباط بين شرب الشاي وتراجع الأعراض الاكتئابية كانت قوية فقط لدى الذكور ما بين 65 - 79 عامًا، من المحتمل أن تكون فائدة شرب الشاي أوضح في المرحلة المبكرة من التدهور المعرفي.