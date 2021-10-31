تطل الفنانة المصرية يسرا اللوزي على جمهورها بشكل جديد ومختلف حيث تظهر مرتدية طرحة وفستانا أسودا ويبدو عليها التمرد في فيلم (المحكمة) المقرر عرضه في دور السينما الشهر المقبل.

وتواصل الشركة المنتجة نشر الإعلانات الترويجية لأبطال الفيلم عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي حيث قامت بنشر بوستر للفنانة يسرا اللوزي ، وكتبت "يقاضيها زوجها بسبب الشك في نسب ابنته".

وظهرت يسرا اللوزي في البوستر بمفردها وبدت عليها علامات التمرد والقسوة حيث تقف خلف قضبان غرفة وكأنها في محكمة.

وقالت الفنانة يسرا اللوزي إن الفيلم جذبها كفكرة لأنه يطرح قضايا مهمة من واقع المجتمع ويتناول موضوعات أثارت الرأي العام، مشيرة إلى أنها تقدم في أحداث الفيلم دور جديد ومختلف عليها تماما إذ تجسد شخصية زوجة يقاضيها زوجها بسبب شكه في نسب ابنته.

وأضافت أن الفيلم عمل مهم تشارك فيه مع مجموعة كبيرة من الفنانين وتعتز كثيرا بهذه التجربة خاصة أن السيناريو الذي كتبه أحمد عبدالله متميز جدا، متمنية أن يلاقي الفيلم إعجاب الجمهور.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول يوم كامل في المحكمة من الصبح حتى العصر، حيث يطرح 8 قضايا ، تتنوع بين القضايا الجنائية، والاجتماعية من ميراث، ونسب، واغتصاب، وتحرش وثأر، وتتوالى الأحداث وسرد القضايا.

وأعلنت الشركة المنتجة طرح الفيلم بجميع السينمات في مصر والسعودية والكويت ودول الخليج يوم /الأربعاء/ الموافق 24 نوفمبر المقبل، وبدأت في نشر الأفيشات الدعائية التي يتصدرها كل بطل بمفرده، على أن يتم طرح البرومو الرسمي خلال ساعات.

ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، وفتحي عبدالوهاب وجميلة عوض ، ومحمود عبدالمغني ، ونجلاء بدر ، وأحمد خالد صالح، وأحمد داش ، وعارفه عبدالرسول وكريم عفيفي ، وملك زاهر ، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.