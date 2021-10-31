قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن العالم بحاجة إلى نهج شامل للجميع لتخطيط المدن وبنائها وإدارتها.

وقال في رسالة بمناسبة "اليوم العالمي للمدن" إن البنية التحتية القادرة على الصمود، ونظم الإنذار المبكر، والأدوات المالية للتخفيف من المخاطر، تعد أدوات حاسمة في إطار سعي المدن إلى التكيف وحماية حياة سكانها وسبل عيشهم.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عنه القول إن المدن تمثل مراكز للابتكار والإبداع البشري، وكذلك مراكز محتملة للعمل التحويلي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبناء عالم خال من الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ وعادل اجتماعيا.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للمدن في 31 تشرين أول/أكتوبر من كل عام. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار: "تكييف المدن من أجل التأقلم مع تغير المناخ".

وقال الأمين العام إن هذا الموضوع يأتي في وقت يجب أن تكون فيه المدن أقدر على التكيف من أي وقت مضى، فقد كانت بؤرا لتفشي كورنا، كما أنها على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ.