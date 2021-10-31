كشفت صحيفة سبورت إيطاليا اليوم الأحد أن المفاوضات بين مسئولي مانشستر يونايتد ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بول بوجبا وصلت إلى طريق مسدود لرفض اللاعب الفرنسي تجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة أن مينو رايولا وكيل بوجبا حصل على الضوء الأخضر من اللاعب بعدم التواصل مع النادي الإنجليزي لرغبته في الرحيل إلى فريق يوفنتوس الإيطالي الذي لعب لصالحه في الفترة من 2012 إلى 2016.

وأشارت إلى أن يوفنتوس قد لا يستطيع دفع راتب بوجبا، والذي يبلغ 12 مليون يورو في الموسم، وأنه سوف يضطر إلى بيع عددا من لاعبيه لتغطية راتبه.

وانتقل بوجبا إلى مانشستر مقابل صفقة قياسية بلغت 105 مليون يورو وينتهى العقد صيف 2022.