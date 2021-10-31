أعلنت لندن اليوم الأحد أن علماء بريطانيين أطلقوا اسم "جلاسجو" على نهر جليدي، سريع الذوبان، في القارة القطبية الجنوبية.

وتستضيف مدينة "جلاسجو" الاسكتلندية، المؤتمر العالمي للمناخ(كوب26)، في مسعى للفت الانتباه للاحتباس الحراري.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في بيان "من خلال تسمية عملاق الطبيعة المتألق، على اسم المدينة، لدينا تذكير صارخ، بما نعمل على الحفاظ عليه".

وأضاف أنه يأمل في التحلي بروح المسؤولية والطموح، للإبقاء على هدف الحد من الاحتباس الحراري ، بحيث لا يتجاوز 5ر1 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وقالت العالمة، هيثر سيلي، التي تراقب الأنهار الجليدية عبر الأقمار الاصطناعية لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية(بي.بي.سي) "نحن نعلم ذلك، إذا واصلنا السير على مسار الانبعاثات الحالية، نحن نتجه نحو 7ر2 درجة من الاحتباس الحراري( بحلول نهاية القرن)".

وأضافت "سوف تتمثل عواقب ذلك في شدة الأحداث وتعاقبها ، مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير والمسائل المتعلقة بانتاج المحاصيل ".