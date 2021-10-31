قدم لقاح تجريبي أملا جديدا لمرضي الربو، مرض الرئة المزمن الذي يؤثر على مئات الملايين من الناس حول العالم، ويرتبط بمئات الآلاف من الوفيات كل عام.

وقال الدكتور لوران جيلمينولت أستاذ أمراض الرئة في معهد (تولوز للأمراض المعدية والإلتهابية) بمدينة تولوز الفرنسية - لصحيفة (لا ديبش) الفرنسية - "ترتكز الفكرة في اللقاح في وضع نهج وقائي في المستقبل للسكان المعرضين لخطر الإصابة بنوع حاد من الربو".

وقد تم اختبار النموذج الأولي للقاح على الحيوانات فقط (الفئران)، فيما يعتزم الباحثون إجراء تجارب سريرية على المرضى من البشر في المستقبل القريب، على أمل أن يوفر هذا النهج طريقة آمنة وفعالة من حيث التكلفة طويلة الأجل لحماية الأشخاص من هجمات الربو التحسسي.