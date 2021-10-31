بعد عام واحد من افتتاح المطار الجديد بالعاصمة الألمانية برلين نبهت رئيسته مجددا إلى الوضع المالي المتوتر للمطار.

وقالت أليتا فون ماسينباخ لمجلة "تاجيسشبيجل": "نحن بحاجة إلى المال بسرعة ، نحتاج إلى السيولة".

وتستمر السيولة بشركة المطارات التي تتقاسم ملكيتها ولايتا برلين وبراندنبورج مع الحكومة الألمانية فقط حتى الربع الأول من عام .2022

تولت ماسينباخ المديرة المالية السابقة للشركة المالكة للمطار منصب رئيستها بداية تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

وتتمثل المهمة الرئيسية لها في قيادة الشركة للخروج من الأزمة: ففي عام 2020 تكبدت الشركة المملوكة للدولة خسائر كبيرة وصلت إلى مليار يورو.

وتتوقع الشركة عجزا كبيرا في السنوات المقبلة أيضا.

وأكدت فون ماسينباخ قائلة: "لا يمكننا القيام بخدمة الديون بأنفسنا لفترة طويلة".

وتحتاج الشركة وفق ماسينباخ إلى 4ر2 مليار يورو أخرى من مالكيها الثلاثة بحلول عام .2026

وتسببت فوضى السفر عبر مطار برلين الجديد في الآونة الأخيرة ومع بداية عطلة الخريف في انتقادات واسعة للشركة.

ونظرا للنقص الشديد في الموظفين والضوابط الأكثر تعقيدا بسبب أزمة كورونا ظهرت في عطلة الأسبوع الثاني من الشهر الجاري مشاهد فوضوية أحيانا في داخل المطار.

وطلبت وزارة النقل الاتحادية الآن تقريرا مكتوبا عن السنة الأولى من التشغيل.