تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة)، ندوة غدا الاثنين حول "الزواج المبكر والقسري للفتيات في المنطقة العربية" بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عبر المنصة الرقمية.

يشارك في أعمال الندوة الآليات المعنية بالطفولة في الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا حقوق الطفل في المنطقة العربية.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن الندوة تأتي استكمالاً للتوصية التي صدرت عن المنتدى الإقليمي حول تمكين الفتيات في المنطقة العربية والذي عقد في ديسمبر الماضي لعام 2020 بهدف دراسة سبل حماية وتمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولوضع حد لظاهرة الزواج المبكر والقسري للفتيات، وأضافت أن الندوة ستعرض ورقة عمل حول "زواج الأطفال في المنطقة العربية: الواقع والمأمول"، بالإضافة إلى استعراض "الجهود الوطنية لدول الأعضاء حول أفضل الممارسات للحد من الزواج المبكر والقسري للفتيات.