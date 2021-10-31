ذكر موقع "كوت أوف سايد" المُتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن هناك مفاوضات جارية بين مسئولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، لتولي مهام تدريب الفريق.

وأوضح الموقع، اليوم الأحد، أن سان جيرمان لا ينوي إقالة المدرب الحالي ماوريسيو بوتشيتينو في الوقت الحالي لأنه لم يحقق النتيجة المنتظرة هذا الموسم وخاصة بعد انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريقه.

وأضاف أن مفاوضات باريس جيرمان بمثابة محاولة لضمان بقاء زيدان حتى يتمكن من قيادة الفريق ويحل محل بوتشيتينو.

وكان زيدان قد ذكر من قبل أنه يسعى للحصول على راحة من التدريب، بعد فترته مع ريال مدريد.