ضبط محققو مكافحة المخدرات في كولومبيا أكثر من طنين من الكوكايين بميناء مدينة كاتاخينا الساحلية.

وقالت وزارة الدفاع والشرطة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على موقع تويتر إن قيمة المخدرات تقدر بأكثر من 400 مليار بيزو (حوالي 91 مليون يورو).

ولم تكشف السلطات عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الكولومبية تم اكتشاف أكثر من ألفي علبة من الكوكايين في عبوات داخل حاوية بها ثلاث ثلاجات كانت متجهة إلى ميناء روتردام الهولندي.

وكانت الشرطة الكولومبية قد أعلنت يوم أمس الجمعة أنه تم بالتعاون مع السلطات الألمانية ضبط 400 كيلوجرام من الكوكايين في مينائي كاتاخينا وهامبورج.

بدأت يوم الثلاثاء محاكمة أحد عشر رجلا في محكمة ولاية هامبورج اتهموا بتهريب حوالي ثمانية أطنان من الكوكايين في كولومبيا داخل حاويات شحن بحري عبر ميناء هامبورج العام الماضي.