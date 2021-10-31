وضعت منصة فيس بوك قيودًا أكثر صرامة على المعلومات الخاطئة عن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد-19" التي تستهدف الأطفال.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني - أن المنصة ستذكر المستخدمين أيضًا بأن لقاحات كورونا أصبحت متوفرة الآن للأطفال، حيث بدأت عدة دول حول العالم بالفعل في تطعيمهم.

وبعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رسميًا على لقاح كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، أعلنت ميتا Meta، الهوية الجديدة لفيسبوك، أنها تطرح سياسات أكثر صرامة لمواجهة عملية التضليل عن اللقاحات التي تستهدف الأطفال.

ووضعت المنصة في السابق قيودًا على المعلومات الخاطئة عن لقاح COVID-19 في أواخر عام 2020، لكن لم يكن لديها سياسات خاصة بالأطفال.