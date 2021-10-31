افتتح مهرجان أيام قرطاج السينمائية دورته الـ 32 في صالة المدينة الثقافية بالعاصمة، بتكريم المخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي.

واستقبلت الهيئة المنظمة للمهرجان عددا من نجوم الفن والتمثيل من دول عربية وأفريقية وسط إجراءات وقائية للبروتوكول الصحي المرتبط بوباء كورونا.

وقال مدير المهرجان رضا الباهي في كلمة له في الافتتاح: "ترفع الدورة هذا العام شعار "نحلم لنحيا". واجهنا التحديات وعملنا بصدق على تصورات الهيئة وصوت السينما واخترنا أفضل الأفلام من تونس ومن أفريقيا".

وأضاف الباهي "دورة 32 تتحدى فيروس كورونا وقد اتخذنا كل الاحتياطات ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وكرمت هيئة المهرجان ،الذي بدأ دورته الأولى في عام 1966، الممثلة المصرية نيلي كريم والناقد السينمائي السنغالي بابا ديوب والمنتج والموزع اللبناني أنور الصادق الصباح والناقد والصحفي التونسي خميس الخياطي.

كما كرم المهرجان المخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي التي توفيت في شباط/فبراير الماضي.

وذاعت شهرة التلاتلي عبر فيلمها "صمت القصور" في عام 1994 والذي شهد مشاركة النجمة التونسية المقيمة في مصر هند صبري في أولى أدوارها بالسينما في سن 15 عاما.

وقالت هند صبري في تكريمها للمخرجة "مفيدة لم ترحل هي موجودة في وجدان كل التونسيين وكل إمراة تونسية".

وأضات صبري في كلمتها: "كانت إنسانة رائعة وتحسن الإصغاء. مفيدة غيرت حياتي مثلما غيرت حياة جيل من السينمائيين التونسيين والعرب".