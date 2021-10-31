كشفت مدينة بكين، عاصمة الصين، عن اجراءات تتضمن فتح آلاف المتاجر الجديدة خلال الخمس سنوات القادمة لبنائها كمدينة مركز استهلاك دولي.

وذكرت خطة تنفيذية لهذا الهدف أصدرتها مديرية التجارة في مدينة بكين أن المدينة ستنفذ مشاريع محددة، بما فيها تلك التي تركز على معالم الاستهلاك الجديدة والعلامات التجارية الجديدة والاستهلاك الرقمي وتنمية الثقافة والسياحة والرياضة والتعليم والاستهلاك الطبي.

ومن المتوقع افتتاح أكثر من ثلاثة آلاف متجر أول ومبتكر ورائد للعلامات التجارية من الداخل والخارج بحلول عام 2025 في بكين. كما ستبني العاصمة حوالي عشر مناطق مجمعة تضم علامات تجارية محلية عريقة، وتطور أكثر من 100 علامة تجارية جديدة للاستهلاك.

وقال يان لي قانغ، رئيس مديرية التجارة ببكين، إنه من خلال جهود خمس سنوات، ستصبح بكين بشكل أساسي مدينة مركز استهلاك دولي يتمتع بتأثير وقدرة تنافسية وسمعة عالمية.

وفي يوليو الماضي، صرحت الصين لمدن شانغهاي وبكين وقوانغتشو وتيانجين وتشونغتشينغ لتأخذ زمام المبادرة في بناء مدن مركز الاستهلاك الدولي.