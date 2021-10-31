وضع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا حجر الأساس لمشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول والذي سيقام بتكلفة استثمارية تصل إلى مليار و 770مليون دولار .

وقالت وزارة البترول، في بيان نشر عبر صفحة رئاسة مجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد ، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير مصافي تكرير البترول بالسويس ورفع كفاءتها و طاقتها الإنتاجية.

وأوضح المهندس طارق الملا أن المشروع يهدف إلى تعظيم الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة بمواصفات عالمية وخاصة البوتاجاز والسولار ، حيث يتيح إنتاج السولار وفقاً للمواصفات الأوروبية Euro 5 للحد من الاستيراد وتوفير وقود عالي الجودة يتناسب مع محركات السيارات الحديثة، فضلاً عن كونه نموذجاً لتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال المازوت وتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي .

و لفت الملا إلى أن هذا المشروع وكافة مشروعات التطوير الجارية حالياً بمصافي تكرير البترول المصرية تنفذها شركات وطنية متخصصة في تنفيذ المشروعات البترولية ، حيث تشترك شركتا إنبي وبتروجت في تنفيذ مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجديد.