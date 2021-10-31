ذكرت تقارير اليوم الأحد أن المغني جون بون جوفي اضطر إلى إلغاء حفلته مساء أمس السبت في ميامي عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن الجماهير كانت قد احتشدت في شاطئ لويس ساوث عندما ظهر رجل على المسرح وأعلن أن جون / 59 عاما/ " بخير" ولكنه لن يحيي الحفل بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وبدلا من ذلك سيتوجه إلى " السرير".

وكان بون جوفي قد تحدث لشبكة سكاي نيوز في السابق حول تشجيعه لارتداء الكمامات، وأعرب عن غضبه إزاء كيفية تسييس القضية.

وقال " إذا كانت الكمامة ستوقف تفشي الفيروس، وإذا كان سبب ارتداؤها احترام جارك أو صديقك، فهذا ليس بأمر كبير وليس تضحية عظيمة".