استبعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين صرف مساعدات كورونا لبولندا طالما لم تسحب حكومة وارسو تعديلاتها المثيرة للجدل التي أدخلتها على النظام القضائي البولندي.

وفي تصريحات لصحيفة "اوجسبورجر الجماينه" الألمانية ، قالت السياسية الألمانية المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إن بولندا يجب عليها أن تعيد استقلالية النظام القضائي التي تطالب بها المحكمة الأوروبية حتى تتمكن من الحصول على مدفوعات من صندوق إعادة الإعمار الأوروبي.

يشار إلى وجود قواعد واضحة بالنسبة لكل الدول الأعضاء من أجل الحصول على مدفوعات من صندوق إعادة الإعمار الأوروبي.

وقالت فون دير لاين إن هذه الاستثمارات متاحة فقط للدول التي تطبق إصلاحات منصوصا عليها في التوصيات الخاصة بكل بلد، وأشارت إلى أن هناك مطالبة لبولندا منذ سنوات بإجراء إصلاح يعيد استقلال القضاء، ورأت أن المطالبات لبولندا ليست أمرا غير معتاد " فقد اتفقنا مع كل الدول الأعضاء على التزامات مقرونة بالمدفوعات".

وتبعا للحسابات الحالية، فإن من المنتظر أن تحصل بولندا من صندوق إعادة الإعمار الأوروبي على نحو 9ر23 مليار يورو في شكل منح وقروض إضافية.

ويتركز الخلاف مع بولندا في تعديلاتها الخاصة بنظام القضاء على المطالبة بوقف عمل هيئة تأديبية مثيرة للجدل مختصة بمعاقبة القضاة حيث يمكن لهذه الهيئة أن تفصل قضاة وممثلين للادعاء العام.

ورأت المحكمة الأوروبية أن عمل هذه الهيئة لا يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة باستقلال وحياد القضاء.