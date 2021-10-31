أظهر استطلاع حديث أن ثلثي عملاء البنوك في ألمانيا يأملون في مزيد من الالتزام في أمور حماية المناخ والبيئة من بنوكهم.

وبحسب الاستطلاع، زادت نسبة من ينادون بذلك إلى 77% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما.

ودعا ماتياس موكا، رئيس قسم الدراسات بشركة الاستشارات الإدارية (إي جي سي) ،إلى "أن تأخذ البنوك الدعوة إلى تعزيز التوجه البيئي والاجتماعي التي يمكن سماعها من جميع شرائح السكان، على محمل الجد".

يشار إلى أن هناك حاليا مساع كبيرة في القطاع المالي فيما يتعلق بموضوع حماية المناخ. وتم على سبيل المثال تدشين التحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر " Net-Zero" في نيسان/أبريل الماضي والذي تسعى فيه البنوك في جميع أنحاء العالم إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قدر الإمكان. وضم هذا التحالف منذ بداية تدشينه بنوكا ألمانية كبيرة مثل البنك التجاري الألماني " كومرتس بنك" و"دويتشه بنك".

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع على الإنترنت في أيلول/سبتمبر الماضي، وشمل إجمالي 2150 عميلا لبنوك، منهم 1250 عميلا في ألمانيا و1000 عميل في النمسا.

يشار إلى أن شركة (إي جي سي) هي شركة استشارية لديها مقران في فرانكفورت غربي ألمانيا وبالعاصمة النمساوية فيينا، وتركز على الخدمات المالية.