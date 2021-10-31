بدأت أعمال التنظيف عقب العواصف القوية التي ضربت جزيرة صقلية الإيطالية الأسبوع الماضي ، فيما أجرت السلطات فحوصات خاصة بالسلامة في مواقع وأحصت تكاليف الأضرار الناتجة عن الفيضانات.

وقال سالفو كوكينا، رئيس الدفاع المدني في صقلية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن أغلب العمليات كانت في إقليم سيراكوزه بجنوب شرق البلاد الأكثر تضررا، خصوصا في مدينة أوجوستا..

وقال جهاز الإطفاء الإقليمي صباح السبت إنه تم استدعاؤه 370 مرة في مدينتي كاتانيا وسيراكيوزه على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي كاتانيا، قال العمدة سالفو بوليزه إنه سوف يتسن للمتاجر غير الأساسية التي صدرت أوامر لها بغلق أبوابها بإعادة الفتح. وجرى غلق المدارس أيضا احترازيا قبل الطقس السيء.

وكتب على فيسبوك "لحسن الحظ يبدو أن الأسوأ انتهى ويمكن للمدينة العيش بشكل طبيعي مجددا".

واحدث الطقس السيء أضرارا شديدة في الجزيرة طوال الأسبوع، بما في ذلك إعصار نادر عبر البحر الأبيض المتوسط يسمى أبولو. وترددت تقارير مفادها أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في الأيام الأخيرة.