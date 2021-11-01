البرنامج يستهدف بشكل أساسي المهن التي تمارس ولا تدرس في الجامعات والمعاهد

مدة البرنامج تتراوح بين 3 و5 أشهر لصقل مواهب شبابنا بالتعاون مع الجهات المختصة

اكتشفنا عدم وجود كويتيين يعملون «مساعد محامي» ووفرنا 50 وظيفة لهم في «الخاص»

قدمنا العام الماضي 7 برامج مختلفة.. والتدريب يجمع بين الجانبين النظري والميداني

أعلن رئيس فريق برنامج صناع العمل الذي تنظمه الهيئة العامة للشباب د.هاشم الطبطبائي ان المشروع يهدف لخلق فرص وظيفية في تخصصات مهنية يحتاجها سوق العمل الكويتي، مشيرا الى انه يتماشى مع خطة الدولة الانمائية على المدى البعيد لتوفير 1000 وظيفة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، وقفا لخطة التنمية المقررة من قبل مجلس الوزراء.

وقال الطبطبائي في لقاء مع «الأنباء» ان «صناع العمل» يستهدف بشكل أساسي المهن التي تمارس ولا تدرس في الجامعات والمعاهد التعليمية مثل ادارة المرافق، لافتا الى ان الفئات المستهدفة هم الشباب حديثو التخرج، مبينا وجود تخوف لدى الشباب الكويتي من العمل في القطاع الخاص وهم بحاجة الى توعية وتشجيع وتحفيز كي ينكسر هذا الحاجز، وبالتالي توفير التدريب المناسب لهم يساهم في إعدادهم لتولي مختلف الوظائف.

وأضاف: اكتشفنا عدم وجود كويتيين يعملون في مهنة «مساعد محامي» وقدمنا برامج تدريبية لهم ووفرنا لهم 50 وظيفة لهم في مكاتب المحاماة، كما وفرنا العام الماضي 7 برامج تدريبية مختلفة، لافتا الى ان التدريب يجمع بين المحاضرات النظرية والعمل الميداني، مشيدا بالدعم الكبير المقدم من قبل مدير عام الهيئة العامة للشباب د.مشعل الشاهين الربيع بتوفير كل التسهيلات لمشروع صناع العمل وإعطاء التوجيهات المطلوبة لخلق استراتيجية عمل المشروع.

وفيما يلي التفاصيل:



عبدالله الراكان





في البداية، حدثنا عن أهم أهداف برنامج صناع العمل القصيرة والبعيدة المدى؟

٭ يهدف البرنامج لخلق فرص وظيفية في تخصصات مهنية يحتاجها سوق العمل الكويتي وخصوصا في القطاع الخاص، وهذه المهن أغلبها تمارس ولا تدرس في الجامعات، وبالتالي تم إطلاق مبادرة في السوق الكويتي لتوظيف الكويتيين في مهن محددة، حيث يتم التواصل مع شركات ومكاتب في القطاع الخاص لتوفير فرص عمل وظيفية للشباب ويتم تنظيم برنامج تدريبي مدته 3 او 5 اشهر مع الجهات المتخصصة والجمعيات المهنية التي لديها الخبرات في صقل مواهب شبابنا في فترة وجيزة شاملة جميع الجوانب وما نطمح اليه خلق فرص عمل للشباب في السوق الكويتي سنويا.

أما الاهداف طويلة المدى فتتماشى مع خطط الدولة التنموية وتوفير عدد معين من فرص العمل خلال السنوات الخمس القادمة تصل لنحو 1000 وظيفة، ونأمل ان يتم تحقيق هذا المؤشر من خلال البرنامج.

بما ان المشروع يقع ضمن الخطة الإنمائية للدولة..كيف ترون مساهمته في تخريج شباب قادر على تحقيق رؤية 2035؟

٭ مثل ما أسلفت هناك تخصصات يحتاج إليها سوق العمل لتحقيق خطة الدولة مثل برنامج تخصصات ادارة المرافق والذي أطلقناه للمرة الثانية وحقق نجاحا كبيرا ويهدف لخلق مواهب وخبرات في تخصصات العناية بالمرافقات والمنشآت في الدولة مثل مبنى مستشفى جابر ومرافق جامعة الكويت والمباني الحكومية الذكية، أو القطاع الخاص مثل برج الحمرا، والاڤنيوز، أو المراكز الثقافية وهذه جميعها تحتاج الى عناية شاملة يقدمها هذا التخصص والذي تشمل جميع جوانبه مثل الصيانة والتنظيف والأمن والسلامة او التخضير.

ونلاحظ اتجاه الكويت مؤخرا نحو عقود تخصص ادارة المرافق ونحن بالحاجة لتدريب شبابنا على ذلك حيث تم التعاقد مع عدة جهات لوضع برنامج لتأهيل الشباب مثل الاتفاق مع جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق في دبي من خلال برنامج يستغرق 5 أشهر يشمل تدريبا ميدانيا في مؤسسات تطبق ادارة المرافق واغلبها بالقطاع الخاص ويحصل الشاب على شهادة اعتماد «مدير مرافق».

لما تم تحديد المجال القانوني في البداية كتخصص للشباب المشاركين وما أهمية ذلك؟

٭ المجال القانوني يتناول تخصص اعداد مساعد محام وهذا البرنامج له قصة جميلة فأثناء الاجتماعات التي كنا نقوم بها مع مسؤولي الدولة وخاصة الأمانة العامة للتخطيط، وجدنا ان هناك مهنة لا يوجد بها شباب كويتي وهي «مساعد محام» يقوم بتحضير ملف وسجلات القضية او جمع المعلومات وتحليل البيانات، وبالتالي اجتمعنا مع جمعية المحامين والتي اكدت الحاجة لهذا التخصص وأغلب مكاتب المحاماة تريد الكويتيين بهذا المجال لسهولة جمع وتحليل المعلومات القانونية الحساسة وتم الاتفاق مع الجمعية وقمنا بوضع مواصفات التخصص المطلوب وخاطبنا الهيئة العامة للقوى العاملة وطلبنا من «المحامين» ان يكون هناك برنامج تأهيلي وتدريبي وإيجاد فرص وظيفية في مكاتب المحاماة ووفرنا نحو 50 وظيفة مساعد محام وتم قبول اغلب المتقدمين من الشباب الكويتي ولاقى البرنامج نجاحا كبيرا.

كم عدد مرات تنظيم البرنامج سنويا.. وعدد المشاركين في الدورات؟

٭ خلال العام الماضي قمنا بعمل 7 برامج تدريبية، منها ادارة المرافق الموسم الاول، وتدريب وتأهيل الشباب في المصانع الكويتية، ومعالجة مياه الصرف الصحي بشركة ام الهيمان والتي تعتبر اكبر شركة بالشرق الاوسط، واعداد مساعد محام، وبرنامج amazon المختص بالحوسبة السحابية وإدارة المرافق الموسم الثاني والذي بدأ في سبتمبر وينتهي في ديسمبر في جامعة الشدادية والتحق به نحو 50 مشتركا، وبشكل عام فالفرص التدريبية تتجاوز 1000 والفرص الوظيفية نحو 560 فرصة.

هل ترون ان البرنامج يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوجيه الشباب نحو القطاع الخاص؟

٭ بالطبع هذا هو الهدف الأساسي ونحاول كسر الحواجز بين الشباب الكويتي والقطاع الخاص وتقليص الفجوة بينهم من خلال توفير مهن مخصصة للكويتيين وهذه المهن مكلفة ولذلك سنعمل على توفير هذه الخبرة هذه للشباب الكويتي وبالتالي ستقل التكلفة.

المشروع قد يعد الأول لهيئة الشباب..كيف يمكن التوسع في تلك البرامج لتشمل مجالات اخرى؟

٭ يجب التوسع في تخصصات مختلفة كما نعمل الآن، ونعلم ان هناك نقصا كبيرا في الشباب الكويتي، ولكن بفضل الله استطعنا ايجاد الخبرات في الجامعات الخاصة، وقمنا بمخاطبتهم ووجدنا الترحيب منهم وسيتم البدء بهذه البرامج خلال الموسم الثاني، ولدينا ايضا برنامج مهندسي الطرق الذي تم اطلاقه مع احدى المؤسسات الحكومية وتم توظيف المتقدمين في شركات القطاع الخاص التي تخدم هذه المؤسسة.

ما اهم التحديات التي تواجهكم من خلال تنفيذ المشروع؟

٭ لايزال هناك تخوف لدى الشباب الكويتي من العمل بالقطاع الخاص وللتغلب على ذلك نحتاج الى توعية وتشجيع، ونرى ان القطاع الخاص لديه رغبة كبيرة في توظيف المواطنين ولكن للأسف لا يوجد التدريب المطلوب وبالتالي نحن نستطيع توفير التأهيل المطلوب.

حدثنا عن آلية التدريب وكيفية الجمع بين الدراسة النظرية والتأهيل العلمي للمشاركين؟

٭ كل برنامج يجب ان يكون خليطا بين المحاضرات النظرية والتدريب الميداني، وهذا يعرف بـ On Job Train، حيث يتم تدريب الشباب على العمل المطلوب، وتمتد فترة التدريب لعدة اسابيع لنتمكن من تقييمهم بشكل دقيق.

صناع العمل.. ماذا يعني اختيار هذا الاسم للبرنامج وكيف تتم ترجمته الى ارض الواقع؟

٭ سبب التسمية لأن البرنامج يهدف الى خلق فرص العمل في التخصصات التي يحتاج اليها القطاع الخاص.

هل هناك امتيازات للطلبة الراغبين في التقديم من خلال اتفاقيات مع شركات معينة؟

٭ فرص العمل في الكويت الآن تواجه تقليصا من الجانب الحكومي، ويعاني الكثير من الشباب بعد تخرجهم من عدم وجود الوظيفة المناسبة، فمن السهل ايجاد وظيفة حكومية ولكن الغالبية ترى انها لا تليق بهم، ونرى جدية ورغبة الشباب في العمل الجيد لخلق مسار يستطيعون اكماله، وهذا بحد ذاته يعتبر امتيازا لخلق فرص عمل وتدريب يناسب طموحاتهم ورغباتهم.

هل هناك فئة مستهدفة وشروط معينة؟

٭ هناك هدف واضح بالنسبة لنا، حيث يتم التركيز على حديثي التخرج الذين لم يتم توظيفهم لأن هناك تكدسا وظيفيا في هذه الفئة.

الحصم: 62 ألف موظف كويتي في «الخاص» من أصل مليون و600 ألف

م.مرزوق الحصم

كشف عضو ومقرر فريق برنامج صناع العمل م.مرزوق الحصم عن انه برنامج تنموي ومدرج في خطة التنمية وأحد المشاريع التي تقوم بها الهيئة العامة للشباب بالتعاون مع جمعيات النفع العام وشركات القطاع الخاص ويهدف الى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها بالقطاع الخاص.

وقال الحصم في تصريح لـ«الأنباء» ان نسبة الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص لا تتجاوز 4% وعددهم نحو 62 الف موظف من اصل مليون و600 الف، لافتا الى ان هذه فجوة كبيرة نحاول ان نقلصها من خلال «صناع العمل» لرفع نسبة الكويتيين في «الخاص».