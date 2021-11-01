وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، طالب فيه بتزويده وإفادته عن الآتي:



1- ما إجراءات الأمن والسلامة في جميع المباني التابعة لوزارة الإعلام، هل يوجد سجل للزائرين؟ وما أسباب عدم وجود كاميرات مراقبة تغطي المداخل والمخارج إذا لم يكن يوجد؟ وما مدى مطابقتها لقرارات وزارة الداخلية في شأن كاميرات المراقبة؟ وأسباب عدم مطابقتها إذا لم تكن مطابقة.



2- ما إجراءات الوزارة في تداول وحفظ العهد الخاصة بالمطبوعات والسجلات وكذلك بالأحراز التي تم ضبطها؟ وما حالة المخازن المودوع بها الأحراز والمطبوعات من حيث التأمين والأمن والسلامة، ومدى مطابقتها لملاحظات الدفاع المدني والهيئة العامة للإطفاء وغيرها من الجهات المختصة، يرجى تزويدي بملاحظات الجهات المختصة إن وجدت.



3- يرجى تزويدنا بسجل يوضح ماهية الأحراز الموجودة وأعدادها وبيان طريقة ضبطها والموظف المسؤول عن عهدتها، والمخزن المودوعة به مع تقييم حالته، وعدد عمليات الجرد التي تمت عليها، وقرار تشكيل لجنة الجرد المسؤولة، وذلك خلال آخر 5 سنوات سابقة.



4- هل سبق وتم فقد أو إتلاف أو ضياع أي من المطبوعات الرسمية او الأحراز خلال آخر ٥ سنوات، وما إجراءات الوزارة التي اتخذت بهذا الشأن؟.