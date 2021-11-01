وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، قال في مقدمته: تعد منطقة غرب عبدالله المبارك ذات أهمية كبرى للمواطنين ممن خصصت لهم قسائم سكنية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنطقة غرب عبدالله المبارك، ونظرا للشكاوى العديدة من المواطنين والتأخير الملحوظ في توصيل الخدمات المتمثلة في المياه وأعمدة الإنارة لمنطقة غرب عبدالله المبارك، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:



1- ما الأسباب التي أدت لعدم وجود الخدمات ومن ضمنها توصيل المياه للمنازل وأعمدة الإنارة؟



2- هل قامت وزارة الإسكان بتسليم مخازن المياه لمنطقة غرب عبدالله المبارك لوزارة الكهرباء والماء؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يفيد ذلك.



3- هل قدمت لوزارة الإسكان شكاوى من المواطنين المخصص لهم قسائم سكنية بمنطقة غرب عبدالله المبارك لعدم توصيل المياه وأعمدة الإنارة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بجميع الشكاوى والردود عليها؟



4- هل سلمت وزارة الإسكان كافة الخدمات المنوطة بها في منطقة غرب عبدالله المبارك إلى وزارة الكهرباء والماء بما تختص به؟ أم مازالت منطقة غرب عبدالله المبارك تحت تصرف وزارة الإسكان؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يفيد ذلك.



كما وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مشعان العتيبي، قال في مقدمته: نظرا لما تمثله منطقة غرب عبدالله المبارك من أهمية كبرى لدى المواطنين ممن خصصت لهم قسائم سكنية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنطقة غرب عبدالله المبارك، ونظرا لورود العديد من الشكاوى من المواطنين والتأخر الملحوظ في توصيل الخدمات المتمثلة في المياه وأعمدة الإنارة لمنطقة غرب عبدالله المبارك، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:



1- هل تم الانتهاء من توصيل المياه وأعمدة الإنارة لمنطقة غرب عبدالله المبارك؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يفيد ذلك.



2- في حال عدم إيصال المياه وأعمدة الإنارة لمنطقة غرب عبدالله المبارك يرجى تزويدي بالأسباب لعدم التوصيل؟



3- ما المعوقات والمشاكل التي تواجه وزارة الكهرباء والماء في إيصال المياه وأعمدة الإنارة لمنطقة غرب عبدالله المبارك؟



4- هل تم الانتهاء من البنية التحتية المتمثلة في محطات المياه في منطقة غرب عبدالله المبارك؟



5- ما الموعد المحدد لإيصال المياه وأعمدة الإنارة لمنطقة غرب عبدالله المبارك؟