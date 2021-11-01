تزامنا مع شهر أكتوبر ودعما من الكلية الأسترالية في الكويت للمتأثرين من مرض سرطان الثدي وإيمانا بالمسؤولية الاجتماعية، أطلقت الكلية الأسترالية في الكويت حملتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي، حيث تكللت أروقة الكلية باللون الوردي، وتم توزيع الأشرطة الوردية على الطلبة والموظفين وزائري الكلية لتسليط الضوء على هذا المرض والتذكير بأهمية الكشف المبكر.

ودعت الكلية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها المجتمع المحلي للتعاون معها والمساهمة في نشر المعلومات المتعلقة بالمرض مثل طرق الوقاية، وأهمية الكشف المبكر وذلك لخلق الوعي الجماعي والوصول إلى أقصى قدر من التغطية.

وضمن الفعاليات والأنشطة بالحملة، قامت الكلية بنشر نصائح طبية وتحفيزية أسبوعيا لمكافحي ومتعافي سرطان الثدي، وأيضا دعت الكلية متابعيها لنشر منشوراتها في المجتمع سعيا لتحقيق أهدافها التوعوية.

وفي تلك الأثناء، أقامت الكلية أيضا أنشطة مختلفة في حرمها تستهدف طلابها وموظفيها، ومنها عمل حائط وردي في أحد أروقة الكلية للتعبير عن أفكارهم والمشاركة برسائل تشجيعية لكل من تأثر بسرطان الثدي.



وأخيرا تؤمن الكلية الأسترالية في الكويت بأهمية استخدام مواردها لنشر الوعي عن القضايا الصحية المهمة التي لها أثر كبير على مجتمعنا.



وأكدت مي المسلم - مدير أول قسم العلاقات العامة والتسويق لدى الكلية الأسترالية في الكويت، «أن مرض سرطان الثدي يصيب النساء بالتحديد، لكنه قد يصيب الرجال أيضا، لذلك خلق وعي مجتمعي مهم جدا، فإنه من واجبنا ومسؤوليتنا الاجتماعية إطلاق حملات توعوية سنوية، إذ مازالت تعتبر هذه الأخيرة من أهم العناصر المساعدة لمحاربة المرض.

وذلك من خلال حصولنا على التأييد المجتمعي لنستطيع معا أن ننشر الوعي على نطاق أوسع سعيا منا إلى الحد والكشف المبكر عن سرطان الثدي».