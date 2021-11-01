أطلق بنك برقان حملة نوفمبر بالتعاون مع مستشفى الكويت تزامنا مع المبادرات السنوية العالمية التي تنتظم خلال شهر نوفمبر بهدف زيادة الوعي بالأمراض التي تهدد صحة الرجال. وتؤكد هذه الحملة اهتمام البنك الخاص بتعزيز صحة المجتمع وزيادة الوعي بجميع القضايا والتحديات التي تهدد تقدمه ورفاهه، فضلا عن تركيزه الاستراتيجي على ترسيخ ثقافة الوقاية.

يشجع بنك برقان من خلال حملة نوفمبر جميع العملاء الرجال على الاهتمام أكثر بصحتهم من خلال تقديم خصم بقيمة 50% على مجموعة متكاملة من الفحوصات في مستشفى الكويت.

وتسلّط هذه الحملة الضوء على استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للبنك التي تركّز على المساهمة في دفع التغيير الاجتماعي الإيجابي، كما تهدف بصفة خاصة إلى تعزيز التدابير الوقائية من خلال التشجيع على الفحوصات الطبية الروتينية للكشف مبكرا عن عدة أنواع من السرطان التي تمس الرجال بصفة خاصة.



يتم خلال شهر نوفمبر في جميع أنحاء العالم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تدعم نشر الوعي وتطوير العقليات فيما يتعلق بالمسائل التي تخص صحة الرجل. وقد انضم بنك برقان إلى هذه الجهود العالمية لزيادة المعرفة بالأمراض والمشاكل التي تهدد صحة الرجال وفهمها أكثر، من خلال دعمه للرسائل التوعوية الهادفة والمبادرات الفاعلة والإيجابية. ويواصل بنك برقان الاستثمار في دعم مختلف المبادرات والبرامج الاجتماعية والتعليميـــة والثقافيـــــة والصحية في إطار تكريسه لدوره كمؤسسة مالية كويتية رائدة في دعم احتياجات واهتمامات المجتمع وسعيه لتأكيد مكانت`ه كقوة دافعة للتغيير الاجتماعي لتعزيز الرفاه العام للمجتمع.