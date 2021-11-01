

كيف يمكن أن نحافظ على وزننا في موسم البرد؟



أعلن د.أنطون بيردوف، خبير التغذية الروسي، أن الرغبة في تناول الأغذية الدهنية في موسم البرد تزداد بصورة طبيعية، إلا أنه يمكن الحفاظ على الوزن باختيار وجبات صحية خفيفة.



ويقول «يجب استبدال الأطعمة غير الصحية بأطعمة مماثلة ولكنها صحية. فمثلا، يمكن استبدال رقائق البطاطس بأعواد الخضار مع الحمص، والخبز - بوجبات خفيفة من الحبوب الكاملة، والشوكولاتة - بالفواكه. كما يجب أن نتحكم بطعامنا والتقليل من السعرات الحرارية التي نتناولها في اليوم بمقدار 10-15% من القيمة اليومية الاعتيادية، ومن الضروري أن يحتوي طعامنا على 30% بروتين و30% من الدهون و40% كربوهيدرات، خاصة في فترة العزلة الذاتية».



ويضيف، ينخفض نشاط الإنسان في الطقس البارد، ويقل وجوده في الهواء الطلق. كما تزداد الرغبة في تناول المزيد من الطعام، وهذا في الواقع أمر طبيعي جدا.



ويقول، «يدرك جسم الإنسان أن موسم البرد قد حل، لذلك يبدأ بتدفئة نفسه من الداخل، ما يسرع في عملية التمثيل الغذائي. وهذا ضروري للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية. ولكن على الرغم من أن الرغبة المستمرة في تناول الطعام أمر طبيعي، فمن المهم جدا السيطرة عليها، لأنه بعكسه ستكون عواقبها وخيمة».

عن سبوتنيك

