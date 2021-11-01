يعقوب العوضي



تتوجه بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في البطولة الودية الدولية التي تنطلق غدا، ويترأس الوفد أمين سر الاتحاد قايد العدواني ويرافقه عضو مجلس الإدارة مشعل القبندي، ومدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس، ومدير المنتخب الأول فهد الهاجري، والمدير الفني في الاتحاد د.خالد الشرجي والجهاز الفني بقيادة المدرب بوريس دينيتش، ومساعده بوشكو والمدرب أيمن الشيخ.

وتضم قائمة اللاعبين صالح الموسوي، إبراهيم الأمير، عبدالله الغربللي، صقر الفهد، فواز عبدالهادي، عبدالله الخميس، حيدر دشتي، عبدالعزيز الشمري، مبارك الخالدي، عبدالعزيز سلطان حسن صفر، محمد بويابس، سيف العدواني، يوسف ضايف، فواز المشاري، عبدالعزيز سالمين، فواز عبدالجليل، يوسف العجمي.



وقد قاد المدرب بوريس دينيتش أولى الحصص التدريبية مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم تمهيدا للبطولة.