هادي العنزي



يسعى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي العربي إلى تجاوز النصر في المواجهة التي تجمعهما في الـ 5.30 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى، فيما يلتقي الساحل مع التضامن في 7.30 مساء على ذات الصالة. ويأمل الأخضر تسجيل فوزه الثاني تواليا في البطولة، بعدما تغلب على الصليبخات (102-78) في أولى مباريات الفريقين بالدوري، كما يسعى النصر من جهته إلى التفوق على العربي لتجاوز أحد المرشحين للتأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل، وتحقيق فوزه الثاني تواليا بعد تغلبه على التضامن 102-41.



وفي المباراة الثانية تبدو الحظوظ متكافئة والظروف متشابهة بدرجة كبيرة، حيث يأمل الساحل تعويض البداية المحبطة له بالدوري عندما خسر من الشباب بفارق 8 نقاط (82-90)، فيما يسعى نظيره «العنيد» إلى التخلص سريعا من الآثار السلبية لخسارته من النصر.