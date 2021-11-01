عزز إنتر ميلان بطل الموسم الماضي رصيده في المركز الثالث بفوزه على ضيفه اودينيزي 2-0 أمس في الـ 11 من بطولة إيطاليا لكرة القدم «الكالتشيو».



ورفع «الإنتر» رصيده إلى 24 نقطة متخلفا بفارق 4 نقاط عن كل من المتصدرين نابولي وميلان.



وجاء أول أهداف الإنتر بواسطة انخل كوريا (60)، وسرعان ما أضاف كوريا الثاني (67)، ولم يفز أودينيزي في مبارياته الـ 8 الأخيرة، وبات يتهدده الهبوط.



وتختتم الجولة الـ 11 اليوم بلقاء يجمع بولونيا مع كالياري.



وبدا مدرب نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي ​ماسيميليانو أليغري​ محبطا بعد الهزيمة أمام هيلاس فيرونا بنتيجة 2-1 السبت ضمن الجولة الـ 11، مؤكدا أن «اليوفي» بات خارج المنافسة على لقب الدوري، وقال: «المباراة قد تكون حسمت الأمور بالنسبة للمنافسة على الدوري، الآن سنفكر في دوري أبطال أوروبا، بعد ذلك فيورنتينا، عليك أن تكون هادئا وأن تحلل ما ينجح وما لا ينجح»، مضيفا: علينا التغيير، أنا أول شخص يدرك ذلك، لقد سبق أن تحدثت كثيرا، الآن نحتاج إلى التزام الصمت والعمل.



وقد عقد هيلاس فيرونا الأمور على يوفنتوس ومدربه الجديد-القديم ماسيميليانو أليغري، وذلك بعدما ألحق بفريق «السيدة العجوز» الهزيمة الثانية تواليا والرابعة هذا الموسم بالفوز عليه 2-1 السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.