خفف رونالدو الضغط عن كاهل مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير الذي وجد نفسه في وضع صعب بعد الهزيمة المذلة أمام ليفربول والتي سبقها الخروج من الدور الثالث لكأس الرابطة على يد وست هام والخسارة في الدوري أمام أستون فيلا وليستر والتعادل مع إيفرتون، وذلك بقيادته للفوز على توتنهام 3-0 في معقل الأخير.



ومهد النجم البرتغالي الطريق أمام فريقه الجديد- القديم بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 39 بتسديدة على «الطاير» بعد تمريرة من مواطنه برونو فرنانديز، ثم مرر كرة الهدف الثاني للأوروغوياني إدينسون كافاني (64) قبل أن يحسم بديله ماركوس راشفورد النتيجة بهدف ثالث بعد تمريرة من الأسكتلندي سكوت ماكتوميني (86).



ورفع رونالدو رصيده الى 4 أهداف في الدوري منذ قدومه من يوفنتوس الصيف المنصرم وسبعة في جميع المسابقات، مانحا فريق سولشاير نقطته الـ17 في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف وست هام وأمام أرسنال، فيما مني جاره سبيرز بهزيمته الخامسة وتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثامن.



وأشاد النرويجى سولشاير بالدور المهم الذي قام به النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو في الفوز، وقال: «رونالدو هو اللاعب الأفضل، الهدف الأول كان مذهلا، يا لها من تمريرة من برونو»، مضيفا: الفريق بالكامل قدم مباراة رائعة، من الجيد الفوز على توتنهام بثلاثية في ملعبه الى جانب الخروج بشباك نظيفة، دي خيا لم يكن بحاجة للتصدي لأي كرة، كرة القدم يوم لك ويوم عليك، هذا الأداء جاء نتيجة العمل الشاق والانضباط.



من جهة أخرى، شكك مدرب مان سيتي بيب غوارديولا، في قرارات الحكم ضد فريقه بعد الخسارة 0-2 أمام ضيفه كريستال بالاس، لكنه رفض إلقاء اللوم على الحكم عقب الهزيمة في مباراته 200 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال: «جوني إيفانز في مباراة ليستر سيتي أمام آرسنال حصل على إنذار في نفس الموقف، هذا تفسير الحكم للواقعة»، مضيفا: ان مواجهة بين 11 لاعبا من الفريقين تختلف عن مواجهة 11 أمام عشرة لاعبين، لكن الحكم اتخذ قراره، لقد صنعنا فرصا أكثر من المنافس رغم النقص العددي، لقد صنعنا ما يكفي من الفرص في هذه الظروف.



واستعاد سيتي بعضا من بريقه في الشوط الثاني لكنه لم ينجح في اختراق دفاع بالاس العنيد.



واقترب من إدراك التعادل بعد مرور ساعة من البداية عندما وضع غابرييل جيسوس الكرة داخل الشباك قبل إلغاء الهدف لأن زميله فيل فودن كان في موقف تسلل في بناء الهجمة.



وعزز كونور غالاغر تقدم الضيوف في الدقيقة 88، ليمنح النادي اللندني ثاني انتصارات في الموسم الحالي.