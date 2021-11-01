تلقى برشلونة ضربتين موجعتين في مباراته أمام ألافيس، وذلك بإصابة مهاجمه سيرخيو اغويرو ومدافعه المخضرم جيرار بيكيه، وقد اعلن النادي الكاتالوني أن مهاجمه الارجنتيني سيرخيو اغويرو نقل الى المستشفى بعد شعوره بالدوار وبآلام في صدره قبيل نهاية الشوط الاول من مباراة فريقه ضد الافيس في الدوري الاسباني لكرة القدم.



وقال برشلونة في بيان على موقعه الرسمي «تم نقل اغويرو الى المستشفى لاجراء فحوصات للقلب بعدما عانى من ضيق في القفص الصدري خلال المباراة».



وازداد عدد المصابين في صفوف برشلونة ليصل إلى 8 لاعبين، أبرزهم أنسو فاتي، والفرنسي عثمان ديمبيلي، والدنماركي مارتن برايثوايت، وسيرجي روبرتو، والهولندي فرانكي دي يونغ، بالإضافة إلى أغويرو وبيكيه.