أمام 37 ألف متفرج على ملعب كامب نو وفي أول مباراة لبرشلونة الجريح منذ إقالة مدربه الهولندي رونالد كومان، تعادل بطل اسبانيا 26 مرة مع ضيفه ألافيس 1-1، ليرفع النادي الكاتالوني الذي لم يفز في مبارياته الثلاث الأخيرة، رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، مقابل 10 للضيف في المركز الـ 16.



ورغم أن ألافيس خسر 7 من مبارياته الثماني الأولى هذا الموسم، لكنه توجه إلى «كامب نو» متسلحا بفوزين تواليا في المرحلتين الاخيرتين على قادش 2-0 وإلتشي 1-0.



واستحوذ برشلونة على الكرة بنسبة 80% مع 3 تسديدات، منها اثنتان بين الخشبات الثلاث، ولكن مع عقم هجومي في الشوط الأول، ولاحت أول فرصة حقيقية له في الدقيقة 45 بتسديدة من ديباي التقطها الحارس أنتونيو سيفيرا.



وترجم برشلونة أفضليته في الشوط الثاني، بافتتاحه التسجيل عبر تسديدة بينية بالقدم اليمنى من ديباي على الجهة اليسرى من خارج المنطقة ركنت في الزاوية العليا المعاكسة (49)، ليسجل هدفه الخامس في 11 مباراة في الدوري هذا الموسم.



واعتقد المضيف انه قام بالأصعب، ليتلقى بعد 3 دقائق هدف التعادل من المهاجم لويس ريوخا بعدما ضرب الدفاع الكاتالوني بعد تمريرة بالكعب من خوسيلو لينفرد بالحارس الالماني مارك-أندريه تير شتيغن ويتجاوزه ويسدد في المرمى الخالي.



وفاز فالنسيا على ضيفه فياريال 2-0، سجلهما هوغو غيامون (43) وكارلوس سولر باراغان من ركلة جزاء (77).



من جانبه، أعرب سيرخي بارخوان مدرب برشلونة المؤقت عن شعوره بالتفاؤل رغم سقوط فريقه في فخ التعادل، وقال: «بالتأكيد الغيابات لها دور سلبي على الفريق، ولكن حاليا وبصرف النظر عن الإصابات، لدينا قائمة بدلاء ولاعبين من فريق الرديف»، مضيفا لا يوجد خيار سوى التطلع إلى الأمام، بصرف النظر عن الذي حدث ضد ألافيس، أنا شخص إيجابي ومتفائل، كل ما علي فعله هو الفوز باللاعبين الذين نملكهم حاليا وحثهم على ذلك.



إلى ذلك، حقق إشبيلية فوزه السابع مقابل 3 تعادلات وخسارة، بعدما تجاوز فياريال 2-0.