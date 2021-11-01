أعرب مدير قسم تراخيص اللاعبين في نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، زباستيان كيل، عن أمله في شفاء نجم الفريق ارلينغ هالاند في الوقت المناسب ليشارك في قمة الدوري الألماني أمام بايرن ميونيخ مطلع ديسمبر المقبل.



وفي تصريحات لتلفزيون صحيفة «بيلد»، قال كيل: «بطبيعة الحال سنفعل كل ما يلزم حتى يكون ارلينغ حاضرا في مثل هذه المباريات لأنه هو من يصنع الفارق في نهاية المطاف. ونحن نعرف بالتحديد مدى أهمية المواجهات المباشرة مع بايرن ميونيخ، ووجود ارلينج معنا فيها هو شيء مهم بالنسبة لنا بدرجة لا يمكن تصديقها».



في الوقت نفسه، قال كيل إن النادي غير عازم على استعجال عودة هالاند «فهو شخص من النوعية التي تضع نفسها تحت ضغط وترغب في العودة سريعا، لكننا في النهاية نتحمل المسؤولية حيال مسيرته الاحترافية»، لافتا إلى أن الإصابة الأخيرة لهالاند في العضلات القابضة بالفخذ جاءت بعد وقت قصير من تعافيه من كدمة في الفخذ، تعد بمنزلة رسالة تحذير كافية لكل المعنيين.