حقق سان انتونيو سبيرز فوزا مفاجئا على ميلووكي باكس بطل الموسم الماضي 102-93 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA).



وتوزع لاعبو سبيرز الادوار حيث نجح خمسة منهم بينهم اثنان من الاحتياطيين في تخطي حاجز الـ 10 نقاط ليقودوا فريقهم الى تحقيق فوزهم الثاني هذا الموسم مقابل 4 هزائم.



ومني يوتا جاز بأول خسارة له هذا الموسم بسقوطه أمام شيكاغو بولز 99-107 بفضل تألق نجم الأخير ديمار ديروزان الذي سجل 32 نقطة.



وتابع واشنطن ويزاردز انطلاقته القوية هذا الموسم بفوزه على بوسطن سلتيكس 115-112 بعد التمديد مرتين وذلك بفضل تألق هدافه برادلي بيل صاحب 36 نقطة ومساهمة كايل كوزما الذي سجل 17 نقطة و17 متابعة.



والفوز هو الخامس لويزاردز مقابل خسارة واحدة ليحقق افضل انطلاقة له منذ موسم 2005-2006.