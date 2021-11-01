أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التايلندية فتح حدودها أمام السياح الأجانب من 17 دولة من بينها الكويت وذلك ابتداء من اليوم.



وأوضحت الوزارة في بيان أنه سيتم السماح للسياح بدخول تايلند من دون حجر صحي في حال تطعيمهم بشكل كامل باللقاح المضاد لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد- 19) وتقديمهم لنتيجة سلبية للفحص.



وأوضح البيان أن الدول الـ 17 هي الكويت والهند وتايوان ولاوس وميانمار والفلبين وكرواتيا وإندونيسيا وجزر المالديف ومنغوليا ونيبال وعمان ورومانيا وسلوفاكيا وسريلانكا وفيتنام ولوكسمبورغ.



يذكر أن السلطات التايلندية سمحت الأسبوع الماضي بدخول السياح المطعمين بالكامل من 46 دولة من دون حجر صحي اعتبارا من اليوم الاثنين وارتفع هذا العدد الآن إلى 63 دولة.



وتأتي هذه القرارات بعد تخلي تايلند عن استراتيجية (صفر - كوفيد) التي تهدف إلى القضاء تماما على انتشاره عن طريق اتخاذ تدابير صارمة.



وشهدت البلاد انخفاضا في عدد الإصابات بالفيروس الأسبوعين الماضيين إضافة إلى مساعي السلطات لإنقاذ اقتصادها المعتمد على السياحة.