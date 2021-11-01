فهد المخيزيم: خدمة التداول الجديدة تمكن عملاء الشركة من التداول في الصناديق المدرجة وعقود الخيارات في السوق الأميركية والصناديق العقارية

الشركة لا تألو جهداً لتظل ضمن أفضل الشركات الاستثمارية المتقدمة والمتطورة محلياً وإقليمياً

إمكانية تفعيل خصائص التنبيه الخاصة بالتغيرات السعرية أو الأخبار الصادرة أولاً بأول من مصادرها الرسمية

عرض البيانات المجمعة للأسواق عبر خاصية «نظرة السوق العامة» التي تلخص السوق الكلي بشكل مميز وسهل

الخدمة تلبي كل احتياجات العملاء من حيث سهولة الاستخدام وسرعة التنفيذ والربط المباشر في أسعار السوق وبأسعار تنافسية

الخدمة توفر عرضاً شاملاً وسهلاً لجميع النسب الخاصة بالتحليل الأساسي لاتخاذ القرار الصحيح والأنسب

طرح الخدمة وفق أحدث المعايير العالمية والتقنيات المبتكرة عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقات التداول من خلال الهواتف الذكية

ضمن جهود الشركة المستمرة لتبني الحلول الرقمية، كشفت شركة الاستثمارات الوطنية عن إطلاقها خدمة (NICTRADE) الرقمية للتداول الإلكتروني، والتي تتيح لعملاء الشركة تداول الأسهم في بورصة الكويت والأسواق الخليجية والعالمية، لتوفر أفضل تجربة للعملاء من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المبتكرة سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق التداول عبر الهواتف الذكية. وأن إطلاق خدمة التداول الجديدة التي تطرحها الشركة وفق أحدث تقنيات التداول العالمية، وتواكب أيضا احتياجات العملاء المتزايدة للخدمات التكنولوجية الرقمية من خلال إدارة التداولات والتحكم فيها بكل سهولة ومرونة وسرعة في التنفيذ والربط المباشر بأسعار السوق المتداولة.



وفي هذا السياق، صرح فهد المخيزيم - الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية، بأن خدمة (NICTRADE) توفر للعميل التداول في أكثر من 80 سوقا ماليا محليا ودوليا، بالإضافة إلى بورصة الكويت، مع إمكانية التداول والاستثمار بأدوات مالية احترافية، مثل الصناديق المدرجة (ETFs) وعقود الخيارات في السوق الأميركية (Options) والصناديق العقارية (REITs) والعديد من الأدوات المالية المدرجة في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل خصائص التنبيه الخاصة بالتغيرات السعرية أو الأخبار الصادرة أولا بأول، كما تمكن هذه الخدمة من الاطلاع على حسابات التداول والإلمام بالمعلومات حول حركة السوق.



وأوضح المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية سباقة دائما بطرح كل ما هو جديد ونوعي في الخدمات الرقمية التي تقدمها لعملائها، وتماشيا مع مشروع تطوير السوق المالي، والتوجهات الجديدة التي يتم اتخاذها من قبل هيئة الأسواق والبورصة، وجراء احتياج عملاءئنا المتزايد لهذه الخدمة، فقد تم تطوير هذا التطبيق NICTRADE المبتكر بالاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال، لتوفير تجربة تفاعلية مباشرة ومميزة.



نقلة نوعية



وذكر المخيزيم أن خدمة التداول الجديدة تعتبر نقلة نوعية ورائدة تقدمها شركة الاستثمارات الوطنية لعملائها، حيث ستمكن المتداول من الحصول على الكثير من المزايا والمواصفات العالية مع ضمان الحصول على أسعار تنافسية وفورية لأسواق المال من دون تأخير، فضلا عن المتابعة الفورية لحركة تداول الأسهم مع العروض والأوامر والصفقات والأوقات، وحالة الطلب في شتى الأسواق المحلية والخليجية والأميركية والعالمية أيضا، مشيرا إلى أن أهم ما يميز الخدمة كذلك توافر جميع التفاصيل الكاملة لإفصاحات الشركات والأسواق الرسمية من مصادرها المعتمدة.



وأشار المخيزيم إلى أن إطلاق خدمة التداول عبر تطبيق إلكتروني ذكي، يعد إضافة جديدة لمنصة أعمال «الاستثمارات الوطنية» المتنامية، حيث يعتبر التطبيق نقلة تكنولوجية لما يتميز به من سهولة في الاستخدام بمستويات فائقة من الدقة والمتابعة بفضل فريق متخصص يقدم الخدمة بدقة عالية، كاشفا عن توافر خدمة التطبيق حاليا لعملاء الشركة من ذوي الملاءة المالية مع إضافة بعض المميزات التي تلبي متطلباتهم.



وذكر المخيزيم أن عملاء «الاستثمارات الوطنية» سيتمكنون من تنفيذ كل أوامر الشراء والبيع وأوامر التعديل والإلغاء بطريقة سهلة وتفاعلية، مع الاطلاع على تفاصيل وملخص الحساب وإدارة حسابات التداول في الأسواق المختلفة، فضلا عن متابعة مباشرة للتحليلات والرسوم البيانية وبيانات السوق، لتقديم الطلبات بسرعة وسهولة فائقة، كما يمكنهم الاحتفاظ بحساباتهم الشخصية وحسابات التداول تحت مظلة واحدة، مما يوفر فرصة تحويل سهلة وسلسة عبر التحويل المباشر للعميل، كما تسهل الخدمة أسلوب عرض البيانات المجمعة للأسواق عبر خاصية «نظرة السوق العامة» والتي تلخص السوق الكلي بشكل مميز وسهل.



وأوضح المخيزيم أن خدمات التداول لدى شركة الاستثمارات الوطنية تقدم تجربة فريدة من نوعها على مستوى شركات الاستثمار في الكويت والمنطقة من خلال وصول عملاء الشركة إلى مجموعة واسعة من خدمات الوساطة المالية التي تغطي بورصة الكويت والبورصات الخليجية فضلا عن الأسواق الأميركية والعالمية.



وقال المخيزيم إن «الاستثمارات الوطنية» توفر عبر تطبيقاتها الذكية التي تتمتع بأحدث التقنيات العالمية تجربة تفاعلية ثرية بالمعلومات والاحترافية في التداولات بالأسواق العالمية والاطلاع على حسابات التداول والإلمام بالمعلومات حول حركة السوق وعلى جميع التفاصيل الكاملة لإفصاحات الشركات والأسواق الرسمية من مصادرها المعتمدة، والحصول على العديد من المميزات الأخرى.



خدمة توفير منصة اتصال متخصصة



من جهة أخرى، ذكر المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية حرصت على توفير منصة اتصال متخصصة لخدمة التداول وذلك عبر الخدمة الهاتفية للعملاء على رقم (1821112)، أو من خلال إرسال الرسائل النصية المباشرة، حيث تتوافر الخدمة الهاتفية خلال ساعات العمل الرسمية في الشركة وتساهم بشكل كبير في اختصار الوقت والجهد للعملاء، مشيرا إلى أن خدمة مركز الاتصال ستساهم في تعزيز مستويات رضا العملاء عبر الرد على جميع استفساراتهم أو تلقي أي ملاحظات من خلال فريق عمل متخصص ومتمرس في هذا المجال لمساعدة العميل على التداول والحصول على العديد من المميزات الأخرى.



وأوضح المخيزيم أن الخدمة التكنولوجية الحديثة تلبي احتياجات عملاء «الاستثمارات الوطنية» وتمكنهم من التداول من خلال منصة إلكترونية رقمية طوال أيام الأسبوع وفي أي وقت كان وبسرية وخصوصية تامة وآمنة ومرونة أكبر، بالإضافة الى ذلك سيكون التواصل بشكل دائم مع فريق العمل في الشركة للإجابة عن كل الاستفسارات وتقديم الاستشارة.



خطوات التسجيل



وعن خطوات التسجيل في خدمة (NICTRADE) قال المخيزيم، إن تطبيقات التداول تتميز بسهولة الاستخدام حيث تمكن العميل من التداول خلال 3 خطوات فقط تتمثل في التسجيل والتحويل والتداول بسهولة ويسر وأمان، كما يمكن العميل متابعة أسعار الأسهم والاطلاع على أخبار الأسواق بشكل لحظي، وذلك ضمن سياستنا الرامية إلى خدمة كل فئات المستثمرين بشكل يعكس المهنية والخبرة التي تهدف إلى إرضاء عملائنا، فضلا عن توفير عرض شامل وسهل لجميع النسب الخاصة بالتحليل الأساسي، وذلك لاتخاذ القرار الصحيح والأنسب.



جهود فريق الشركة



وفي الختام، أكد المخيزيم حرص شركة الاستثمارات الوطنية الدائم على إطلاق الخدمات الرقمية الجديدة، وحرصها على تبني التغييرات التي من شأنها تحقيق الهدف الذي ينشده العملاء، معربا عن شكره وتقديره لفريق عمل الشركة على جهودهم المبذولة للسعي الدائم لتحقيق التطور التكنولوجي والنمو في الخدمات الجديدة التي تتماشى مع احتياجات العملاء ومساهمي الشركة، حيث لا تألو الشركة جهدا لتظل ضمن أفضل الشركات الاستثمارية المتقدمة والمتطورة محليا وإقليميا.