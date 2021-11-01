الموقع يواكب أحدث المعايير العالمية في مجال تصميم وتطوير المواقع



أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) عن تدشين بوابته الإلكترونية الجديدة على الإنترنت، وذلك في إطار جهوده الرامية للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتوفير أفضل المعلومات والفرص الاستثمارية لعملائه والراغبين في بدء رحلة الاستثمار.



ويجمع التصميم الجديد لموقع «المركز» الإلكتروني بين الميزات التفاعلية المتقدمة، والواجهة سهلة الاستخدام، والمحتوى الجذاب بما يرتقي بتجربة العملاء والمستثمرين وزوار الموقع تحت نفس العنوان www.markaz.com. كما يواكب الموقع أحدث الاتجاهات والمعايير العالمية المعتمدة في مجال تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، حيث تم تسهيل التنقل بين أقسامه، وتزويده بخصائص مطورة، ويتيح الموقع الآن وصولا أسهل للمعلومات التي يتطلع الزائرون للحصول عليها من أجل تلبية أهدافهم الاستثمارية. أما واجهة المستخدم، فقد تم تبسيطها، وتزويدها بحلول ديناميكية لتمكن المستخدمين من التعرف على مختلف منتجات وخدمات «المركز» في مجال إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية بأفضل صورة ممكنة. وتمت إعادة تصميم قوائم التنقل بالكامل، لضمان تصفح سهل ومبسط للمستخدمين، بالإضافة إلى تطوير خاصية البحث في الموقع، وأضيفت مفردات أساسية وعلامات مرجعية للمحتوى في صفحات محددة لتأمين تنقل سهل إلى المحتوى ذي الصلة مباشرة من محرك البحث غوغل، خاصة إلى صفحات المنتجات والخدمات بالموقع.



ومن أجل تعزيز تجربة تصفح معلومات الصناديق الاستثمارية عبر الموقع الإلكتروني، يمكن للمستخدمين الآن الحصول على لمحة سريعة عن أداء كافة صناديق «المركز»، أو على كافة معلومات الصناديق بشكل ديناميكي تفاعلي، وأيضا تحميلها على هيئة ملفات بي دي إف (PDF). كما تم تطوير عدد من التقنيات واستخدام أحدث وأفضل الحلول لتأمين تجربة تصفح ترقى لأعلى مستويات الأداء والكفاءة والموثوقية والأمان. ومن جهة أخرى، تم تزويد الموقع الجديد بمنصة خاصة تتيح مواصلة عملية التحسين، وإدخال ميزات جديدة بسهولة أكبر ليحصل المستخدمون في كل مرة على أفضل تجربة ممكنة.



وبهذه المناسبة، صرحت دينا الرفاعي نائب أول للرئيس، شؤون المستثمرين «بالمركز»، قائلة: يعد الموقع الإلكتروني الجديد نتاج حرصنا في «المركز» على الإصغاء لعملائنا ومستثمرينا، وفهم متطلباتهم المتنامية والمتغيرة. كما أنه سيساعدنا على تلبية احتياجاتهم من الحلول المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، وتعزيز التزامنا باستكشاف كل الإمكانات الرقمية الجديدة التي يمكننا تسخيرها لتطوير كل ما نقدمه لهم، وصولا إلى تحقيق عوائد مستدامة خاصة خلال حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19.



وأضافت: لقد حرصنا على أن يقدم الموقع الجديد لعملائنا الحاليين والمحتملين وسيلة أفضل لاستكشاف منتجاتنا وخدماتنا المختلفة عبر مستوى جديد للتجربة الرقمية التي تتماشى مع احتياجاتهم الاستثمارية المستقبلية. ويتضمن قسما مخصصا لعلاقات المستثمرين، والذي يمكنهم من خلاله الاطلاع مباشرة على أحدث المعلومات والإفصاحات التنظيمية.



من جهتها، أوضحت سندس سعد، نائب الرئيس لإدارة الإعلام والاتصال في «المركز»: خلال عملنا على تطوير موقعنا الإلكتروني الجديد، وضعنا في اعتبارنا ضرورة إثراء تجربة المستخدم، وأن يعكس التصميم الجديد تطور «المركز» المستمر في تقديم أفضل الخدمات لمختلف الأطراف ذات الصلة. كما عززنا الموقع بميزات متقدمة، واتبعنا أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في تطوير المواقع الإلكترونية لتأمين وصول أسهل إلى المعلومات. وحرصنا على تزويد الموقع الجديد بتصميم تفاعلي يتناسب مع مختلف الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى تبسيط قوائم التنقل لنؤمن استخداما سلسا وسريعا لعملائنا مهما كان الجهاز المستخدم.



وأضافت: تم توفير كل المعلومات على الموقع الإلكتروني باللغتين الإنجليزية والعربية لخدمة أكبر شريحة ممكنة من الجمهور. كما أنه يتمتع بمستويات عالية من الأمن السيبراني وخصوصية المستخدم. ونثق تماما بأن التصميم الجديد والمميزات المطورة ستحظى باستحسان جميع زوار الموقع، ونتطلع قدما لنواصل تقديم أفضل تجربة لكل المستفيدين سواء عبر الإنترنت أو في أي من مكاتبنا.