افتتحت شركة ايفا للفنادق والمنتجعات أحدث مشاريعها على جزيرة النخلة جميرا في دبي، «فندق ذا8» بإدارة مجموعة أكور، والذي يعد أحد أرقى منتجعات البوتيك في دبي.



ويحتوي المنتجع، المواجه للشاطئ، على أجنحة فقط، حيث يضم 161 جناحا تتميز بإطلالات مفتوحة على مياه الخليج العربي، وأجواء نابضة بالحياة وتصميمات مبتكرة، مما يمنح الضيوف تجربة إقامة فاخرة ومريحة. واستوحى المنتجع تصميمه من الموضة والأناقة ونمط الحياة الراقي وفن الآرت ديكو في ميامي بيتش ليقدم إطلالات رائعة، وتم تصميمه وتجهيزه من قبل استشاريين عالميين وباستخدام ماركات عالية الجودة.



ويقدم فندق «ذا8 النخلة» والذي استوحى اسمه من رمز اللانهاية «8»، إمكانيات لا حصر لها للباحثين عن تجربة ضيافة أصيلة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بأجواء مريحة منذ شروق الشمس حتى غروبها، وأشهى المأكولات في مطعم Envy، والاسترخاء بجوار DJ booth في نادي Fluid الشاطئي، والاستمتاع بالسباحة في الشاطئ أو المسبح.



وعبر خالد سعيد اسبيته، الرئيس التنفيذي لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات، عن سعادته بالتعاون مع مجموعة أكور العالمية، الرائدة في مجال الضيافة والفنادق، وقال: «على الرغم من تأخر افتتاح فندق ذا8 النخلة بسبب الجائحة، فانه افتتاحه الآن جاء في فترة رائعة لقطاع الضيافة، وخلال حدث تاريخي لدولة الإمارات العربية - وهو إكسبو 2020 دبي. حيث قدمت الإمارات حزم وبرامج سياحية للقادمين لزيارة المعرض، الأمر الذي سيعزز الطلب السياحي على الدولة، لاسيما مع بدء تعافي قطاع السياحة والضيافة من جائحة كوفيد-19».



ومن المتوقع أن يعيد المعرض انتعاش إشغالات الفنادق في دبي، والتي كانت الأعلى على مستوى المنطقة لسنوات طويلة نظرا للجاذبية الواسعة التي تتمتع بها امارة دبي عامة، وجزيرة النخلة خاصة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية.



واختتم اسبيته: «بدأنا نلمس العودة التدريجية لبعض الأنشطة في دبي، ومن ضمنها نشاط السياحة والضيافة، وبفضل جهود المسؤولين في دائرة السياحة في دبي، تصدرت الإمارة حركة التعافي في المنطقة. ونتطلع للترحيب بضيوف معرض اكسبو 2020 في مجموعة فنادقنا».