أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دينار، وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب:



دانة أحمد سليم، طارق ابراهيم الموسي، محمد كريم يوسف، جاسم محمد قمبر، محمد نعمة علي، بالإضافة الى السحب اليومي، يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات الربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع السنوية.