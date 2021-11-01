بدعوة من السفارة البريطانية لدى الكويت، التقى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ضرار يوسف الغانم، ‏مع وزير التجارة الدولية البريطانية، وعضو غرفة التجارة العربية البريطانية رانيل جاياواردينا، في حفل شاي أقيم في أبراج الكويت، بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت ليندا لويس، كما حضر اللقاء نائب رئيس اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد دعيج الصباح، ومدير إدارة العلاقات الخارجية بالغرفة صلاح خليل عيادة.

‏وتطرق اللقاء إلى ‏العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين والتي تمتد جذورها لأكثر من 120 عاما على كل الأصعدة السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، حيث أعرب ضرار الغانم عن امتنانه لاهتمام الوزير للالتقاء بالقطاع الخاص الكويتي والاستماع إلى مرئياته الخاصة بسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، مؤكدا على استعداد الغرفة تسخير كل إمكاناتها في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.



‏من جانبه، أكد وزير التجارة الدولية البريطاني على أهمية العلاقات الثنائية الكويتية -البريطانية، خاصة أن حكومة بلاده تولي اهتماما بالغا بدول الخليج العربية خاصة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حيث يتطلع الجانبان إلى البدء في مفاوضات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليج العربية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية بعد جائحة الوباء العالمي كوفيد-19، فقد أكد الوزير البريطاني أن الاقتصاد البريطاني بدأ بالتعافي شيئا فشيئا من الآثار الاقتصادية السلبية لهذا الوباء، معربا عن أمله في أن يتم تجاور هذه الآثار في القريب العاجل.

من ناحيته، أوضح الشيخ أحمد دعيج الصباح أن وضع القطاع المصرفي الكويتي متين على الرغم من ظروف الجائحة التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين.