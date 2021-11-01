البرنامج يأتي تماشياً مع إستراتيجية البنك لتنمية رأس المال البشري



تماشيا مع استراتيجية بنك الكويت الوطني الرامية إلى تنمية رأس المال البشري عبر دعم التطوير المهني لموظفيه والعمل على ضمان نموهم الوظيفي، اختتم البنك فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في مجال التمويل التجاري وذلك بالتعاون مع مؤسسة يورومني العالمية والذي يهدف إلى تنمية مهارات موظفي إدارة التمويل التجاري وتزويدهم بالخبرة الكافية في هذا المجال.



هذا، ويحرص الوطني على دعم موظفيه بشكل مستمر وتمكينهم وتأهيلهم بأفضل البرامج التدريبية وورش العمل لتطور مهاراتهم الخاصة بالقيادة وتنفيذ الاستراتيجيات وإدارة التغيير والابتكار لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الصناعة المصرفية.



كما يوفر البنك نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم لكوادر البنك لتعكس مبادراته التدريبية رؤيته العميقة تجاه الاستثمار بقوة في ثروته البشرية، بالإضافة إلى ذلك يتمتع البنك بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين وهو ما يعكس نجاح البنك في خططه نحو إدارة رأس المال البشري ومدى تقديره لكوادره البشرية.



ونظم البنك حفلا لتخريج متدربي برنامج التمويل التجاري بحضور الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني، إضافة إلى مسؤولين آخرين من البنك، حيث تمت مراعاة التدابير والإجراءات الوقائية التي يتبعها البنك، كالحفاظ على التباعد الاجتماعي مراعاة للسلامة العامة.



وشارك في البرنامج الذي عقد افتراضيا 15 موظفا، خضعوا لتدريب مكثف لمدة 5 أسابيع، شملت جوانب مختلفة، منها: أساسيات التمويل التجاري، التحصيل، خطابات الضمان، خطابات الائتمان، الائتمان الاحتياطي، هيكلة المنتجات التجارية، الامتثال في خطابات الاعتماد والضمانات، بالإضافة إلى غير ذلك من الجوانب والتفاصيل المتعلقة في عمليات التمويل التجاري والأدوات التقنية والمهنية.



واستهدف البرنامج في نسخته الثالثة صقل معرفة المتدربين لعمليات التجارة الدولية وتقدير الدور الرئيسي الذي توفره البنوك في تيسير التجارة الدولية، بالإضافة إلى التدريب على أوجه الامتثال الخاصة بمستندات الاعتماد وخطابات الضمان، وكذلك فهم الأساليب الرئيسية لغسيل الأموال القائمة على التجارة، وتحديد أوجه الضعف للمخاطر المتعلقة بالامتثال لخطابات الاعتماد وخطابات الضمان.



هذا، ويحظى البرنامج الذي يأتي ضمن شراكة استراتيجية مع مؤسسة يورومني منذ 4 سنوات بالاعتماد من قبل معهد لندن المصرفي والمالي كما ويلبي المعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد الدولي كأخصائي اعتمادات مستندية، وشهادة أخصائي خطابات الضمان المعتمد.



والجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني توج مؤخرا بجائزة أفضل بنك للتمويل التجاري في الكويت للعام 2021، وذلك في الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة «جلوبال تريد ريفيو» GTR المتخصصة في الأسواق العالمية الناشئة كما حاز جائزة أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في الكويت للعام 2020، من مجلة جلوبل فاينانس العالمية المتخصصة.