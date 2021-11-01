قرر الأردن السماح للسوريين بالدخول ولكن بشروط، وذلك ضمن خطة لتسهيل اجراءات الدخول إلى المملكة بهدف رفد الاقتصاد الأردني.



ونقلت وكالة الأنباء الأردني «بترا» أن وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه قرر السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول الى المملكة بعد قيام المكاتب السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية حسب الأصول، وتعهد المكتب السياحي بالتزام هذه المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، والاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد. وقرر كذلك السماح للمجموعات السياحية من نيجيريا والفلبين وكولومبيا وباكستان وليبيا بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة أشخاص وضمن برنامج سياحي معتمد. وأوضحت (بترا) أن القرارات تهدف إلى «رفد الاقتصاد الأردني في جميع القطاعات، وخاصة القطاع السياحي، لما لذلك من آثار إيجابية على سوق العمل وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين الأردنيين».



وقرر الفرايه رفع القيد عن رعايا ألپانيا ومولدوفا، بحيث يتم منح رعايا الدولتين تأشيرات الدخول من خلال البعثات الأردنية الديبلوماسية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول دون الحاجة إلى ‏موافقة مسبقة.