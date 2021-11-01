أفادت تقارير إعلامية بأن روسيا بدأت تحويل جزء من مطار القامشلي الدولي إلى قاعدة جوية لقواتها بعد أيام على هبوط أول طائرة حربية روسية في المطار.



وأكد مصدر من مطار القامشلي ان «البنية التحتية لمطار القامشلي حاليا غير مجهزة بمدرجات تسمح بهبوط الطائرات الحربية بالشكل المثالي ما دفع القوات الروسية لاستقدام طائرة حربية واحدة في الوقت الحالي». إشارة الى هبوط أول طائرة حربية روسية من نوع «سوخوي» في مطار القامشلي بالحسكة الاربعاء الماضي، بحسب ما نقل موقع تلفزيون «سورية».



وأكد المصدر أن «روسيا تخطط لتوسيع المطار وتجهيز مدرجات جديدة لاستقدام طائرات حربية أخرى إليه لتعزيز وجودها العسكري في محافظة الحسكة».



ونفذت طائرة سوخوي أول طلعاتها الجوية الخميس الماضي في شمال شرقي سورية بالقرب من الشريط الحدودي مع تركيا في ريف الحسكة الشمالي بالتزامن مع تسيير دورية للشرطة العسكرية الروسية على الأرض.



وأضاف المصدر ان «القوات الروسية عملت منذ قرابة عام على زيادة عدد قواتها في مطار القامشلي مع تقليص نفوذ الإيرانيين الذين كان لهم النفوذ الأوسع في المطار قبل العام 2019». وأوضح أن «القوات الروسية لديها أكثر من 100 عسكري إلى جانب ضباط ومستشارين عسكريين وأكثر من 20 مدرعة عسكرية وأربع مروحيات عسكرية متمركزين في مطار القامشلي قبل استقدامها مؤخرا لطائرة حربية». وتوجد في مطار القامشلي غرفة عمليات عسكرية تضم قادة عسكريين من القوات الروسية والجيش السوري تشرف على العمليات العسكرية والتنسيق مع قوات سوريا الديموقراطية «قسد» والقوات الأميركية في المنطقة بحسب ما أكد المصدر.



يذكر أن روسيا تمكنت في أكتوبر 2019، من وضع قدم لها في مناطق شمال شرقي سورية، بعد أن تدخلت لإيقاف هجوم الجيش التركي على ميليشيات «قسد» في منطقة شرق الفرات ضمن عملية «نبع السلام».



جاء ذلك بعد اتفاقها مع الجانب التركي على إخراج «قسد» من المنطقة، وتسيير دوريات مشتركة في ريفي الحسكة والرقة وحلب.



ومن خلال هذا الاتفاق، استقدمت روسيا طائرات ومدرعات وعددا من الجنود، وتمكنت من إنشاء قاعدة ثالثة لها في سورية بعد قاعدتي «حميميم» و«طرطوس» على الساحل السوري، لكن هذه المرة في محافظة الحسكة.