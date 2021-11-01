القاهرة - سامي عبدالفتاح



أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء اختيار محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر ضمن قائمة من 20 حارسا للمنافسة على جائزة أفضل حارس في العالم خلال 2021، وذلك في حفل كبير سيقام في نهاية نوفمبر.



الى ذلك، تختتم الجولة الثانية من الدوري بلقاءين، اذ يستضيف المصري البورسعيدي فريق سموحة بملعب برج العرب، وفي اللقاء الثاني يستضيف الشرقية للدخان نظيره غزل المحلة. وامس الأول حصد الاتحاد السكندري فوزه الأول بتغلبه على ضيفه فيوتشر الصاعد حديثا 3-2 ليرفع رصيده بقيادة مديره الفني حسام حسن إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد فيوتشر بقيادة مديره الفني علي ماهر عند 3 نقاط.



وبالنتيجة نفسها، تغلب إنبي على المقاولون العرب محققا فوزه الأول بعدما خسر في الجولة الأولى من الزمالك فيما تجمد رصيد المقاولون عند 3 نقاط بعد فوزه بالجولة الأولى على الشرقية للدخان.